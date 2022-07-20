Під перевірку відповідності критеріям закону про деолігархізацію можуть підпадати 86 осіб – Данілов

Близько 86 осіб можуть підпадати під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархів)", заявив секретар Ради національної безпеки та безпеки оборони України Олексій Данілов на нараді, присвяченій стану виконання закону.

Учасники наради обговорили інформацію про основні етапи формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації цього закону. Данілов наголосив на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності її виконання. За результатами наради надано низку протокольних доручень Кабінету Міністрів України, Антимонопольному комітету України, Службі безпеки України та Національному банку України", - зазначається у повідомленні пресслужби РНБО.

Данілов нагадав, що закон було введено в дію 7 травня 2022 року, і згідно з рішенням РНБО від 29 червня 2022 року затверджено Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), що визначає реалізацію організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу олігархів та порядок застосування заходів впливу на них.