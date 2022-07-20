Закриття Миколаєва для "зачисток" колаборантів планується за один-два тижні – голова ОВА

Вжиття заходів щодо виявлення та знешкодження колаборантів у Миколаєві планується за тиждень-два, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Саме завершаться жнива і ми опрацюємо максимально всі дані", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він уточнив, що місто буде закрито на добу чи дві. Про точні дати городян буде попереджено заздалегідь.