Події

11:41 20.07.2022

Закриття Миколаєва для "зачисток" колаборантів планується за один-два тижні – голова ОВА

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Закриття Миколаєва для "зачисток" колаборантів планується за один-два тижні – голова ОВА

Вжиття заходів щодо виявлення та знешкодження колаборантів у Миколаєві планується за тиждень-два, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Саме завершаться жнива і ми опрацюємо максимально всі дані", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він уточнив, що місто буде закрито на добу чи дві. Про точні дати городян буде попереджено заздалегідь.

Теги: #миколаїв #зачистка #колаборанти

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