Події

09:03 20.07.2022

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

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Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

Ворог минулої доби втратив 200 людей особового складу, 9 танків, 13 бронемашин, літак, повідомляє в середу Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 38750 (+200), танків / tanks - 1700 (+9) од., бойових броньованих машин - 3905 (+3)од., артилерійських систем -856 (+5) од., РСЗВ - 250 (+2) од., засоби ППО - 113 (+0) од., літаків – 221 (+1) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10), крилатих ракет - 167 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од., спеціальної техніки -70 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #втрати #ворог

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