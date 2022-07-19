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19:30 19.07.2022

Окупанти заявили про позбавлення громадян України права власності на нерухомість в окупованому Маріуполі

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Окупанти заявили про позбавлення громадян України права власності на нерухомість в окупованому Маріуполі

Окупаційна адміністрація Маріуполя ухвалила рішення про позбавлення громадян України права власності на нерухомість у місті, повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

"Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо вони не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і настане розселення за ордерами. Тобто було наше, стало чиїмось. Таке воно, "маневрене житло", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що рішення окупаційної адміністрації є юридично нікчемним.

"Попереджаємо маріупольців, які вселятимуться у квартири. Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Цілком незаконне. Тому, якщо вже вселилися – подбайте про чужу власність, інакше нестимете відповідальність за законом", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #права #нерухомість #маріуполь

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