Події

18:18 19.07.2022

Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

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Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

Польща прийняла на лікування 32 солдатів із України, повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"Учора до Польщі прибула група з 32 поранених солдатів із України. Їх транспортування та розміщення в 11 польських лікарнях було першим завданням, виконаним групою гуманітарної та медичної допомоги. Давайте пам'ятати, що ці молоді солдати, захищаючи Україну, також захищають безпеку Польщі", - написав Дворчик у твіттері у вівторок.

Теги: #україна #польща #лікування #військові

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