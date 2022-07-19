Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

Польща прийняла на лікування 32 солдатів із України, повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"Учора до Польщі прибула група з 32 поранених солдатів із України. Їх транспортування та розміщення в 11 польських лікарнях було першим завданням, виконаним групою гуманітарної та медичної допомоги. Давайте пам'ятати, що ці молоді солдати, захищаючи Україну, також захищають безпеку Польщі", - написав Дворчик у твіттері у вівторок.