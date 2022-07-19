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18:11 19.07.2022

У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться - МВС

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У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться - МВС

У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться, рішення про початок та форму навчання ухвалюватимуть окремо в кожному регіоні або навіть кожному навчальному закладі, заявила представник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

"Проєктом МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із точки зору знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Тож будуть внесені необхідні зміни у зміст навчальних програм для 6-11 класів. Зокрема, до предмету "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла Матвєєва на брифінгу у Києві, передає пресслужба МВС.

Так, перед початком навчального року рятувальники та поліція перевірять наявність та готовність бомбосховищ у навчальних закладах, а також разом із педагогами проведуть низку профілактичних заходів.

Крім того, заплановано розробку "Абетки з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний застосунок, щоб кожна дитина могла знайти для себе відповіді на запитання - як поводитися в різних небезпечних ситуаціях.

Крім того, планується розміщення в кожній школі інформаційних стендів, на яких будуть викладені основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану.

Теги: #укриття #школи

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