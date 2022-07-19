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14:06 19.07.2022

Рада закріпила в законодавстві правові підстави примусового годування засуджених, які оголосили голодування

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Рада закріпила в законодавстві правові підстави примусового годування засуджених, які оголосили голодування

Верховна Рада законодавчо закріпила правові підстави та деталізувала порядок і види примусового годування засуджених, які відмовляються від їжі.

Ухвалення відповідного законопроєкту №4323 у другому читанні та в цілому підтримав 301 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує внести зміни до ст. 116 Кримінально-виконавчого кодексу України та до ст. 11 закону "Про попереднє ув’язнення" щодо визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання засуджених, які відмовляються від їжі (оголосили голодування).

Відповідно до запропонованих змін до засудженого, який заявив про відмову від їжі, може бути застосовано примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров'я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних та інших необхідних досліджень.

У законопроєкті наголошується, що застосування примусового годування без ухвали суду заборонено.

Законопроєкт також передбачає алгоритм дій начальника установи виконання покарань після встановлення факту відмови від їжі засудженим - він має з'ясувати причини такого вчинку, протягом доби письмово поінформувати прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, членів сім'ї засудженого, а у разі відмови від їжі неповнолітнім - додатково відповідні служби у справах дітей.

Згідно із законопроєктом, засуджений, який відмовився від їжі, з моменту встановлення такого факту має перебувати під постійним наглядом лікаря.

Теги: #голодування #засуджені

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