Чотирьох людей поранено в результаті ракетного удару РФ в Одесі, повідомив заступник начальника Одеської районної військової адміністрації.

"Щодо загиблих поки що даних немає, є легкі поранення у 4 людей. Два будинки ще палають. Два будинки не підлягають відновленню. Навколо багатьох побивало вікна. Збитки встановлюються", - написав Мацулевич у телеграм-каналі в ніч на вівторок.

Раніше речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що російські війська традиційно в ніч на вівторок обстріляли ракетами Одеську область.