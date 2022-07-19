Події

06:47 19.07.2022

На найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню

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На найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню

На найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача України буде розглянуто питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Це питання (боротьби з коригувальниками ворожого вогню – ІФ) є на контролі нашого президента. Не виключаю того, що на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися цього тижня, це питання буде розглядатися. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо", - заявив Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також зазначив, що правоохоронні органи затримують таких людей на території України щодня, проте не про всі випадки оголошують публічно.

За словами Данілова, найближчим часом також відбудеться чергова велика зустріч міжнародної оборонної конференції на базі Рамштайн у Німеччині, на якій буде міністр оборони України Олексій Резніков.

"Будемо думати, що наші партнери не будуть зупинятися, а будуть додавати нам зброю для того, щоб не було паритету зі зброї (з РФ – ІФ), а у нас були якомога більші спроможності якомога швидше закінчити цю війну", - сказав він.

Теги: #боротьба #коригувальники_вогню

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