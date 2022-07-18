Події

09:31 18.07.2022

Унаслідок нічних обстрілів Чугуєва пошкоджено водогін, можуть бути перебої з водопостачанням

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Унаслідок нічних обстрілів Чугуєва пошкоджено водогін, можуть бути перебої з водопостачанням

У ніч проти 18 липня Чугуїв Харківської області знову зазнав обстрілів російських окупаційних військ, постраждалих немає, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих", - написала Мінаєва на своїй сторінці фейсбуці.

За її словами, внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження у приватному секторі на території одного з мікрорайонів, а також пошкодження водопровідної мережі, через це можуть виникнути проблеми з водопостачанням у деяких частинах міста.

Теги: #обстріл #чугуїв

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