Унаслідок нічних обстрілів Чугуєва пошкоджено водогін, можуть бути перебої з водопостачанням

У ніч проти 18 липня Чугуїв Харківської області знову зазнав обстрілів російських окупаційних військ, постраждалих немає, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих", - написала Мінаєва на своїй сторінці фейсбуці.

За її словами, внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження у приватному секторі на території одного з мікрорайонів, а також пошкодження водопровідної мережі, через це можуть виникнути проблеми з водопостачанням у деяких частинах міста.