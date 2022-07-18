У результаті нічного обстрілу Нікополя зруйновано будинки, пошкоджено газо- та водопровід

У результаті ворожого обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області було зруйновано приватні будинки, на одній із вулиць було пошкоджено водопровід та газопровід, повідомляє голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Направили понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. (…) Зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід і газопровід на одній із вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємство, порт", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Зазначається, що "на місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з'ясовують масштаби руйнувань".

Як повідомлялося, в ніч на понеділок окупанти обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, в результаті обстрілу було госпіталізовано з пораненнями жінку, загиблих не виявлено.