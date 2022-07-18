У результаті обстрілу Нікополя одна людина постраждала, загиблих не виявлено

У результаті нічного обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області було поранено 1 особу, загиблих не виявлено, повідомляє начальник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Стосовно Нікополя уточнюються масштаби руйнувань. На цю хвилину єдину постраждалу із пораненням госпіталізовано, загиблих не виявлено", - написав Євтушенко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Також обстежується неперевірена інформація про "прильоти" в межах Червоногригорівської територіальної громади.