Події

22:12 17.07.2022

Окупанти обстріляли Печеніги, один мирний житель загинув, один поранений

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Окупанти обстріляли Печеніги, один мирний житель загинув, один поранений

Російські окупаційні війська у неділю ввечері обстріляли із РСЗВ смт Печеніги Харківської області, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"О 19.30 російським агресором із РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і поранено ще одну людину", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що такі обстріли можуть повторитися і закликав людей бути уважними та обережними.

"Хочу вкотре нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Ворог віроломний і підлий, для нього немає жодних принципів людяності. Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який час. Дуже прошу вас – будьте уважні та обережні, тримайтеся поблизу укриттів чи надійних місць захисту від обстрілів. Бережіть себе та своїх близьких!", - написав Гусаров.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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