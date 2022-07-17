Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора.

Відповідні укази №500/2022 та №501/2022 були опубліковані у неділю на сайті президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Усунути Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", - йдеться у тексті документа.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - також йдеться в документі.