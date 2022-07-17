Український Ан-12 розбився у Північній Греції

Український вантажний літак Antonov An-12BK української вантажної компанії авіакомпанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032) розбився неподалік м. Кавала у Північній Греції, повідомило видання Greek City Times.

"Український Ан-12 вилетів з аеропорту Ніша в Сербії шляхом до Аммана, Йорданії, і розбився на околиці Кавали в Північній Греції після того, як пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос. На жаль, літак не долетів до аеропорту Кавали", – йдеться у повідомленні на сайті видання в ніч на неділю.