Події

07:35 17.07.2022

Український Ан-12 розбився у Північній Греції

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Український Ан-12 розбився у Північній Греції

Український вантажний літак Antonov An-12BK української вантажної компанії авіакомпанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032) розбився неподалік м. Кавала у Північній Греції, повідомило видання Greek City Times.

"Український Ан-12 вилетів з аеропорту Ніша в Сербії шляхом до Аммана, Йорданії, і розбився на околиці Кавали в Північній Греції після того, як пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос. На жаль, літак не долетів до аеропорту Кавали", – йдеться у повідомленні на сайті видання в ніч на неділю.

 

 

Теги: #катастрофа #літак #греція

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