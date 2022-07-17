Події

07:23 17.07.2022

Уже в 38 департаментах Франції оголошено "помаранчевий" рівень погодної небезпеки

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Уже в 38 департаментах Франції оголошено "помаранчевий" рівень погодної небезпеки

Французька національна метеорологічна служба "Метео-Франс" оголосила в суботу, що у 38 департаментах країни оголошено помаранчевий ступінь погодної небезпеки через спеку.

Напередодні таке попередження отримали лише 16 департаментів.

За прогнозом "Метео-Франс", найближчими днями надзвичайна спека продовжиться. Очікується, що у низці районів південного сходу країни в неділю температура сягатиме 40 градусів. Загалом у країні вона перевищить 30 градусів.

Передбачається, що найближчий понеділок може виявитися спекотним днем, коли-небудь зареєстрованим у Франції. На південному заході країни температура місцями сягатиме 42 градусів. У вівторок хвиля спеки почне затихати на південному заході, і дуже високою температурою буде відзначена частина північного сходу. Можливі грози в середу, як вважають метеорологи, можуть покласти край цій надзвичайній ситуації.

Як повідомлялося, у південних містах країни Німі та Безьє зареєстровані історичні температурні рекорди з перевищенням 40 градусів.

 

 

Теги: #франція #небезпека #спека

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