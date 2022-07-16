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19:39 16.07.2022

Верещук: ВПО не можуть бути виселені з місць їх перебування без надання іншого житла

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Верещук: ВПО не можуть бути виселені з місць їх перебування без надання іншого житла

Влада на місцях має створити додаткові резервні місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було ухвалено на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем'єр-міністра, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Як повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій у телеграм-каналі, напередодні навчального року до міністерства почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі навчальні заклади хочуть їх виселяти. За період із 7 до 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів.

Не поодинокі випадки й того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий притулок.

"Вирішили: місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО; тимчасові притулки ВПО будуть реконструйовані або відремонтовані до холодів", - зазначається в повідомленні.

"Люди, які мали тимчасово переселитися до навчальних закладів, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом - придатним для проживання, утепленим та відремонтованим. Без цього умови виселення їх неприпустимі!" – наголосила Верещук за підсумками наради.

 

 

 

Теги: #житло #впо

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