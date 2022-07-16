Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук
Ворожа ракета окупантів влучила в склад в Одесі, повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одеса. Ворожа ракета влучила в склад. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі вранці у суботу.
За його словами, охоронці складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги.
Наразі триває рятувальна операція.
Як повідомлялося, російські війська обстріляли Одесу в ніч проти суботи, в результаті чого виникла пожежа.