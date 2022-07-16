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07:41 16.07.2022

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

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США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, заявив військовий представник Пентагону.

"Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, українці використовують зброю, яку ми їм надали, і ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами", - сказав американський чиновник у ході брифінгу.

Він зазначив, що "ми також ніде більше не бачимо вказівок на те, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ".

Також американський військовий чиновник повідомив, що США передали Україні третю партію американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "HIMARS", але він не має інформації про їх використання.

"Я знаю, що вони використовують перші вісім. Я не знаю, що вони роблять із останніми чотирма. Ми передали їх українцям. Я не знаю, є вони в Україні чи ні", - сказав він.

Разом із тим, чиновник зазначив, що українські бійці ефективно використовують "HIMARS", що добре впливає на військову ситуацію.

 

 

 

Теги: #сша #контрабанда #україна #зброя

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