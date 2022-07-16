Події

07:11 16.07.2022

Росіяни обстріляли Одесу в ніч проти суботи - Братчук

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Росіяни обстріляли Одесу в ніч проти суботи - Братчук

Російські війська обстріляли Одесу в ніч на суботу, в результаті чого виникла пожежа, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю на Одещині було чутно вибухи, ворог випустив три ракети, одну з них збила протиповітряна оборона регіону - ніхто не постраждав.

 

 

 

Теги: #одеса #обстріл

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