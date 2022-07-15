Події

19:18 15.07.2022

Перші РСЗВ M270 прибули в Україну - Резніков

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Перші РСЗВ M270 прибули в Україну - Резніков

Перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули в Україну, повідомив голова Міноборони Олексій Резніков.

"Дальнобійна родина української армії поповнилася: прибули перші РСЗВ M270. Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою", - написав він у твіттері у п'ятницю.

РСЗВ M270 - американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі", яка також може використовуватися як установка для запуску тактичних ракет. M270 використовує такі самі боєприпаси, як і система HIMARS, проте на відміну від останньої вміщує до 12 ракет (HIMARS - 6).

 

 

Теги: #прибуття #артилерія

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