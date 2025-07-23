Інтерфакс-Україна
Події
14:25 23.07.2025

Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

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Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

Українська делегація прибула до Туреччини та розпочала свої перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації.

Пізніше у середу ввечері українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі.

Співрозмовник агентства наголосив, що президент України Володимир Зеленський визначив три пункти порядку денного переговорів України: подальший обмін військовополоненими, повернення українських дітей та зустріч лідерів.

"Останнє є найважливішим, оскільки така зустріч може призвести до прориву в мирних зусиллях та дійсно покласти край убивствам", - зазначило джерело.

За словами джерела, українська делегація прибула до Туреччини, готова зробити значні кроки до миру та повного припинення вогню, але все залежатиме від того, чи готова російська сторона до конструктивного підходу.

Теги: #прибуття #туреччина #делегація_україни

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