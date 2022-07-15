Події

13:42 15.07.2022

Мовний омбудсмен: Мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача з 16 липня має бути українська

2 хв читати
Мовний омбудсмен: Мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача з 16 липня має бути українська

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що з 16 липня мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача має бути українська.

"Щодо 27-ї статті, вона набуває чинності завтра, і насамперед стосуватиметься сфери користувацьких інтерфейсів. Користувацький інтерфейс – це вся інформація на пристроях, техніці, зокрема й побутовій, на будь-яких інших пристроях, яка говорить про особливості застосування конкретного предмета, про особливості використання його функцій", - сказав він на брифінгу в національному Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.

Кремінь зазначив, що 27-ма стаття мовного закону стосується також офіційних засобів комунікації органів державної влади та місцевого самоврядування, у зв'язку з чим із 16 липня всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою.

Зокрема, з 16 липня будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму, має бути "локалізований" для реалізації в Україні. Зокрема, на товарі має бути україномовний інтерфейс, незалежно від того, чи використовує цей інтерфейс електронний екран або ж має вигляд панелі управління зі звичайними кнопками.

Крім того, всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютуб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки), які використовуються як інтернет-представництва суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, зокрема інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів за замовчуванням.

Як повідомлялося, україномовна версія інтернет-представництва іноземного суб'єкта господарювання, що реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але бути достатньою для того, щоб користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності цього суб'єкта.

Теги: #українська_мова #веб_ресурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 07.07.2022
89% учителів і 82% учнів і батьків вважають українську своєю рідною мовою – опитування

89% учителів і 82% учнів і батьків вважають українську своєю рідною мовою – опитування

07:28 05.07.2022
У Харкові популяризуватимуть українську та літературу, використовуючи місцеві пам'ятки та видатних городян

У Харкові популяризуватимуть українську та літературу, використовуючи місцеві пам'ятки та видатних городян

11:18 07.04.2022
Зміст завдань мультипредметного тестування з української мови відповідатиме чинній програмі ЗНО

Зміст завдань мультипредметного тестування з української мови відповідатиме чинній програмі ЗНО

14:56 25.03.2022
83% українців виступають за українську як єдину державну мову в країні - дослідження

83% українців виступають за українську як єдину державну мову в країні - дослідження

14:20 25.02.2022
Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

12:27 11.01.2022
В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

10:57 22.12.2021
Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

11:25 19.08.2021
Кремінь ініціює створення музеїв української мови в навчальних закладах

Кремінь ініціює створення музеїв української мови в навчальних закладах

13:39 14.08.2021
Кандидати на керівників місцевих держадміністрацій повинні надати сертифікат про рівень володіння українською мовою – указ

Кандидати на керівників місцевих держадміністрацій повинні надати сертифікат про рівень володіння українською мовою – указ

18:47 05.08.2021
Усі радіомовники України дотримуються вимог законодавства щодо частки пісень українською - регулятор

Усі радіомовники України дотримуються вимог законодавства щодо частки пісень українською - регулятор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

СБУ, РНБО, МВС та Міноборони застерігають українські видання від підтримки низки російських телеграм-каналів

Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих у Вінниці, безвісти зниклими вважаються 8 осіб – голова Нацполіції

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

ОСТАННЄ

У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

Російські окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську – мер

Німеччина передала Україні 80 пікапів для потреб ЗСУ – посольство

В Інтернаціональному легіоні підтвердили інформацію про смерть британця, співробітника гуманітарної організації Пола Юрі

СБУ, РНБО, МВС та Міноборони застерігають українські видання від підтримки низки російських телеграм-каналів

Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін

Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передають ЗСУ 350 безпілотників з Естонії

За добу по Миколаївщині росіяни завдали 31 ракетного удару – голова ОВА

За порушення мовного законодавства з 16 липня каратимуть попередженням або штрафом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА