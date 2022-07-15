Мовний омбудсмен: Мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача з 16 липня має бути українська

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що з 16 липня мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача має бути українська.

"Щодо 27-ї статті, вона набуває чинності завтра, і насамперед стосуватиметься сфери користувацьких інтерфейсів. Користувацький інтерфейс – це вся інформація на пристроях, техніці, зокрема й побутовій, на будь-яких інших пристроях, яка говорить про особливості застосування конкретного предмета, про особливості використання його функцій", - сказав він на брифінгу в національному Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.

Кремінь зазначив, що 27-ма стаття мовного закону стосується також офіційних засобів комунікації органів державної влади та місцевого самоврядування, у зв'язку з чим із 16 липня всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою.

Зокрема, з 16 липня будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму, має бути "локалізований" для реалізації в Україні. Зокрема, на товарі має бути україномовний інтерфейс, незалежно від того, чи використовує цей інтерфейс електронний екран або ж має вигляд панелі управління зі звичайними кнопками.

Крім того, всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютуб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки), які використовуються як інтернет-представництва суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, зокрема інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів за замовчуванням.

Як повідомлялося, україномовна версія інтернет-представництва іноземного суб'єкта господарювання, що реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але бути достатньою для того, щоб користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності цього суб'єкта.