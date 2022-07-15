Події

12:19 15.07.2022

У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

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У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

У суботу, 16 липня, у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях без опадів; температура вночі 9-14°, удень 21-26°. На решті територій подекуди короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер в Україні 16 липня переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 липня найвища температура вдень була 35,8° у 1931 р., найнижча вночі 7,8° у 1902 р.

У неділю, 17 липня, вночі на Правобережжі, вдень на Лівобережжі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній і східній частинах 15-20°; удень 19-24°, на півдні та сході країни 26-31°, 18 липня 23-28°.

У Києві в неділю вночі подекуди короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

15 липня на 8 годину температура води в Чорному й Азовському морях становила 21-24°, біля Одеси 14°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 21°.

Теги: #погода

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