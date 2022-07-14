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19:47 14.07.2022

Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок №2 після ремонту – МАГАТЕ

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Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок №2 після ремонту – МАГАТЕ

В Україні працює дев'ять із 15 атомних блоків, зокрема підключений до мережі ще один блок окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка працювала до цього двома блоками, а також блок № 2 Хмельницької АЕС, який перебував у ремонті, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики із посиланням на українські установи.

"Сьогодні Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що дев'ять із 15 ядерних енергетичних реакторів країни підключені до мережі, зокрема три на ЗАЕС, два на Рівненській АЕС, два на Південноукраїнській АЕС та два на Хмельницькій АЕС", – йдеться у повідомленні агентства по Україні на його сайті у четвер.

Також зазначається, що інші реактори зупинені на планове обслуговування або залишаються в резерві.

"За даними України, системи безпеки на чотирьох АЕС залишаються у робочому стані, і вони також мають зовнішні джерела енергії", - додали в МАГАТЕ.

Крім того, у повідомленні з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі зазначається, що Україна цього тижня за сприяння агентства через його мережу реагування та допомоги (RANET) отримала велику партію життєво важливого обладнання для радіаційного захисту та моніторингу, запропонованого Австралією та Францією.

"Незважаючи на значні логістичні та інші перешкоди, обладнання прибуло в Україну, де воно використовуватиметься нашими українськими колегами", – наголосив Гроссі.

Він пояснив, що вантаж складався з більш ніж 160 дозиметрів та моніторів, важливих для безпеки та радіаційного захисту, а також містив сотні одиниць засобів індивідуального захисту, зокрема костюми, маски, одноразові рукавички та чохли.

"Найближчими місяцями в Україну буде транспортовано більше обладнання, пов'язаного з безпекою, завдяки суттєвій підтримці з боку країн та інших донорів, які надають позабюджетні внески. Потреби великі, і я закликаю інші країни також підтримати нашу важливу роботу в Україні", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Водночас він укотре заявив про важливість організації візиту на окуповану з 4 березня військами РФ Запорізьку АЕС "для проведення важливих заходів щодо безпеки та гарантій", зазначивши, що Україна цього тижня проінформувала МАГАТЕ про "вкрай складну" ситуацію на ЗАЕС" через постійний тиск" на її працівників.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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