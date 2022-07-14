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16:02 14.07.2022

Майже 30% ракетних ударів протягом тижня РФ завдавала по об'єктах цивільної інфраструктури України - Генштаб

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Майже 30% ракетних ударів протягом тижня РФ завдавала по об'єктах цивільної інфраструктури України - Генштаб

Майже 30% ракетних ударів протягом тижня Російська Федерація завдавала по об'єктах цивільної інфраструктури на території України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"За тиждень ми відбили атаки ворога: жодного метра української землі не втрачено. Проте противник продовжує завдавати ракетних ударів по території України… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів противника було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури, що свідчить про цілеспрямованість дій російського політичного та військового керівництва щодо геноциду українського народу", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Водночас, за його словами, порівняно з минулим тижнем ворог майже в півтора раза наростив кількість авіаційних ударів: із 70 до 118.

"Минулого тижня противник щодня завдавав від семи до 12 авіаційних ударів, а лише 8 та 9 липня його авіацією було завдано 50 ударів. Позавчора, 12 липня, - 30 ударів. Вражалися здебільшого об'єкти у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях", - уточнив Громов.

Крім того, він зазначив, що з початку збройної агресії противник завдав 630 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр" по території України.

Теги: #ракетні_удари

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