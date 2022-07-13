У результаті ракетних ударів по Запоріжжю поранено 14 осіб, розпочато розслідування

У результаті ракетних ударів військових РФ по Запоріжжю 13 липня дістали поранення 14 людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України"), - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у середу в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, 13 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. "Ракети влучили до одного з промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.