Події

20:15 13.07.2022

Прокуратура розпочала розслідування через обстріли Миколаївської області 12-13 липня, в результаті яких загинули п’ятеро людей та ще двоє поранено

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Прокуратура розпочала розслідування через обстріли Миколаївської області 12-13 липня, в результаті яких загинули п’ятеро людей та ще двоє поранено

Миколаївська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами ворожого обстрілу Миколаївської області 12 та 13 липня, в результаті яких загинуло 5 людей та ще двоє отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу.

За інформацією прокуратури, 12-13 липня збройні сили РФ обстріляли місто Баштанка, смт Березнегувате, села Новоолександрівка, Широке, Кавказ, Семенівка, Висунськ Баштанського району та Воскресенське, Новоруське, Новоселівка, Шевченкове Миколаївського району Миколаївської області.

"У результаті обстрілів загинули 5 цивільних осіб, ще двоє отримали мінно-вибухові та осколкові поранення. Значні руйнування та пошкодження отримали приватні будинки, квартири у багатоповерхівках та автомобілі мирного населення. Також ворожі снаряди влучили в лікарню у смт Березнегувате", - інформують у прокуратурі.

Огляд місця події здійснювався прокурорами Баштанської та Миколаївської окружних прокуратур спільно зі слідчими та експертами.

"Вилучено уламки боєприпасів. Досудове розслідування з кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

 

 

 

Теги: #прокуратура #жертви #обстріли #миколаївська

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