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17:16 13.07.2022

Головним результатом конференції у Лугано було об'єднання країн та інституцій, які допомагатимуть Україні, - посол ЄС

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Головним результатом конференції у Лугано було об'єднання країн та інституцій, які допомагатимуть Україні, - посол ЄС

Головним результатом конференції з питань відновлення України у Лугано було об'єднання країн та інституцій, які допомагатимуть Україні, повідомив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Я вважаю, що головним результатом конференції в Лугано було об'єднання цих країн та інституцій, зокрема міжнародних фінансових інституцій, які допомагатимуть Україні. Це був прояв солідарності. Грошові перекази - це приємно, і обіцянки, і заяви окремих політиків, лідерів, які сюди приїжджають, і тих, до кого президент Зеленський звертається за допомогою відеозв'язку - це, звісно, добре і потрібно, але також дуже добре зібратися в одному залі (слава богу, ми можемо зробити це знову після Covid) та відчути цю солідарність, це вважаю головним досягненням", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що деяке відновлення в Україні вже продовжується, зокрема за допомогою ЄС.

"Все ще невеликий, але існує фонд, куди країни-члени ЄС платять, наприклад, для відновлення ліній електропостачання. Коли йдеться про відновлення, реконструкцію, то автоматично думаєш - коли закінчиться війна і Україна переможе. Насправді реконструкцію потрібно робити паралельно, і Україна це робить досить ефективно, відновлюючи мости", - зазначив Маасікас.

Він додав, що на конференції з відновлення України декілька країн, партнерів та інституцій, як-от Комісія ЄС, взяли на себе зобов'язання.

"Це теж дуже важливо. Прем'єр-міністр Шмигаль представив підготовку України - теж дуже важливо, бо це мають робити українці, це не може бути хтось інший. Фінансування триває, але робота виконуватиметься тут і має бути міцна українська структура. Нам здається, що Україна досить добре готова до цього", - наголосив дипломат.

Він також наголосив на необхідності дотримання принципу прозорості.

"Якими б не були обставини, платники податків країн, що прийшли на допомогу, захочуть знати, що корупційні ризики зменшено, а прозорість, нормальна конкуренція приходить у процес створення кращого та більш екологічного", - сказав Маасікас.

Водночас він заявив, що справедливим є те, що агресор має заплатити за відновлення України за рахунок конфіскованих російських активів.

"Справедливо, що агресор має заплатити. Для цього варто використовувати російські активи, конфісковані у ваших партнерів. Це дуже простий принцип, який тут не так легко реалізувати. Що стосується ЄС, то існує різне національне законодавство. Італія, наприклад, яка має досвід конфіскації грошей людей у боротьбі з мафією, має надійну правову базу, в інших країнах її може не бути", - повідомив посол.

Маасікас наголосив, що який би внесок це не забезпечило, знадобляться внески країн, установ, фінансових установ.

"Ці дискусії ще продовжуються: як це виглядатиме, як спрямовуватимуть гроші, через скільки різних платформ або фондів. Правда також полягає в тому, що суми, потреби зростають щодня, але ми в будь-якому випадку говоримо про сотні мільярдів євро. Управління цими дуже різними джерелами і дуже великими грошима потребує досвіду, якого насправді немає, оскільки справа є настільки унікальною. Тому все це ще потребує часу", - зазначив він.

Теги: #маасікас #лугано

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