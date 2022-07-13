Події

13:10 13.07.2022

У співробітниці Харківської податкової виявили понад 2,3 млн грн необґрунтованих доходів

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У співробітниці Харківської податкової виявили понад 2,3 млн грн необґрунтованих доходів

Співробітниця Харківської податкової через третіх осіб стала власницею будинку та земельної ділянки на Київщині загальною вартістю понад 2,3 млн грн, не маючи легальних коштів на таку купівлю.

"ДБР встановило, що посадова особа через третіх осіб оформила права власності на дороге майно. Легальних коштів для такої купівлі вона законно отримати не могла", - повідомляє теруправління ДБР, розташоване в Полтаві.

Усі зібрані доказові матеріали бюро передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка, у свою чергу, звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення у дохід держави.

Теги: #кошти #податківець #дбр

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