Окупанти за ніч обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Російські окупанти в ніч на середу обстріляли Червоногригорівську та Мирівську громаду на Дніпропетровщині, постраждалих немає, повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Крім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. Попередньо під час обстрілів люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 тис. абонентів. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

А у Мирівській громаді в результаті обстрілів пошкоджено заклад соціальної інфраструктури.

Також Резніченко зазначив, що після півночі середи українські військові збили на Нікопольщині ще один безпілотний летальний апарат.

"Таким чином "полювали" за ніч за двома ворожими БПЛА", - підсумував глава адміністрації, зазначивши, що в інших районах області спокійно.