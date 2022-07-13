Події

06:57 13.07.2022

Окупанти відчули, що таке сучасна артилерія, і не матимуть безпечного тилу – Зеленський

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Окупанти відчули, що таке сучасна артилерія, і не матимуть безпечного тилу – Зеленський

Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і вони не матимуть безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували, заявив у традиційному відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини на порядок сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації", - сказав президент.

За його словами, "російські солдати - і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов - відверто бояться наших Збройних сил".

"139 днів такої війни, майже 20 тижнів, так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити лише на основі бездонних запасів іще старої радянської зброї. Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять на нашій землі. Немає і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - сказав він.

Теги: #артилерія #зеленський #ворог

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