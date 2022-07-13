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06:56 13.07.2022

Уже 16 суден, які здійснять перевезення українського зерна, зайшли до українських портів

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Уже 16 суден, які здійснять перевезення українського зерна, зайшли до українських портів

До дунайських портів України через гирло Бистре вже зайшли 16 торговельних суден, які здійснять перевезення українського зерна на зовнішні ринки, ще близько 90 чекають на рейд Сулінського каналу, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Станом на 20:00 12 липня 2022 року шістнадцять торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море й очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден очікують на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом на рейді румунського каналу Суліна перебувають 135 суден.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, ці кораблі здійснили проходження через гирло Бистре за останні чотири доби.

"Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом - важливий крок, що також дасть змогу розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових", - наголосив Васьков.

За його словами, Україна проводить переговори з Румунією та Єврокомісією щодо збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

У пресслужбі міністерства зазначили, що проходження гирлом Бистре до українських портів на Дунаї стало можливим після звільнення від російських військ острова Зміїний.

 

Теги: #зерно #експорт #кораблі

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