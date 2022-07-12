У Харкові після ворожих обстрілів виникла пожежа на підприємстві, працівники з рятувальниками врятували значну частину продукції

Унаслідок обстрілів Харкова з РСЗВ, вчинених російськими військами у вівторок близько 13:30, виникло шість пожеж на різних об'єктах.

"Під удар потрапили промислові об'єкти, приватні підприємства, гаражі, житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Розриви боєприпасів спричинили шість пожеж на різних об'єктах. За попередніми даними, щонайменше чотири людини дістали поранень", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Найбільша за розмірами пожежа виникла о 13:33 на виробничому підприємстві у Немишлянському районі. Там на відкритому майданчику, де зберігалася готова продукція, горіли бухти з кабелями на площі 300 кв. м. Вогонь стрімко розповсюджувався, загрожуючи охопити ще більшу площу. Працівники підприємства самоорганізувалися і разом із рятувальниками вжили заходів для порятунку майна. Спільними зусиллями вдалося зберегти значну частину готової продукції від знищення. Пожежники подали на гасіння вогню пожежні стволи і вже о 14.42 локалізували його. Пожежу було остаточно ліквідовано о 16:43.