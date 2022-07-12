Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову, постраждалих немає - голова обладміністрації

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок знову завдали ракетного удару по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 дві ракети вдарили між будинками у Шевченківському районі. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що майже всі постраждалі від ворожих обстрілів житлових районів міста напередодні перебувають у стані середньої важкості.

"Хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець перебуває в лікарні в середньому стані, загроз життю немає. Усі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів дістали вибухових травм та осколкових поранень, у середньому стані. Всім надається професійна медична допомога", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося раніше, вранці 11 липня російські військові обстріляли Харків із РСЗВ "Ураган". Унаслідок цього шестеро мирних жителів загинули, ще 31 особа, серед яких діти 4 та 16 років, були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).