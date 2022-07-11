Події

20:18 11.07.2022

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

2 хв читати
США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц повідомила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ, зазначивши, що частина з них стосується нагляду над коштами, що виділяються.

"Ситуація дуже складна, і у США, як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого – мовляв, це не я, а ось той винний. Українці кажуть, що американці з нами недобре поводяться… Деякі речі я не хотіла показувати у відкритому доступі, щоби не було спекуляцій, щоби лишити їх для вирішення за лаштунками" , – сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у понеділок.

За її словами, деякі питання важливо вирішувати за зачиненими дверима, "щоб Росія не могла використати їх у своїй пропаганді".

Водночас конгресвумен повідомила, "що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?". " Тобто проблема, про яку я кажу, існує на двопартійному рівні! І вам потрібно її вирішувати!... Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці", - зазначила Спартц.

 

 

 

Теги: #сша #україна #фіндопомога #нагляд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 11.07.2022
Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

21:51 11.07.2022
Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

21:48 11.07.2022
Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

20:48 11.07.2022
На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

20:48 11.07.2022
Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

20:35 11.07.2022
Україна не готується до війни, вважає Спартц

Україна не готується до війни, вважає Спартц

20:05 11.07.2022
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

20:00 11.07.2022
За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

19:33 11.07.2022
МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

15:59 11.07.2022
США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

ОСТАННЄ

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА