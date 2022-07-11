Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова, скоєного російськими окупаційними військами з РСЗВ уранці у понеділок, загинули чотири особи, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих та 31 пораненого - з них (поранених - ІФ) двоє дітей. Двоє загиблих - батько та 17-річний син, які перебували в автомобілі під час обстрілу. Пряме влучання. Вони їхали за довідкою для хлопця, для вступу до ВНЗ. Від автомобіля та людей майже нічого не залишилося", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив, що серед поранених є і співробітник поліції: він потрапив під обстріл, коли їхав до науково-дослідного криміналістичного центру.

За словами Болвінова, ворог обстріляв Київський, Салтівський та Основ'янський райони Харкова. Пошкоджено торговельний центр, а також будинки, приміщення та особисті машини. У місцях обстрілів правоохоронці виявили та вилучили фрагменти снарядів РСЗВ "Ураган".

"Я, як і усі українці, переповнений ненависті до війни та рашистів, які щодня обстрілюють наше місто, вбивають наших жителів, і при цьому цинічно повідомляють про "вбитих націоналістів". Окупанти і терористи заслуговують на покарання. Колективна відповідальність рашистів невідворотна", - зазначив Болвінов.

Як повідомлялося раніше, вранці у понеділок російські військові обстріляли Харків. Внаслідок цього загинули троє мирних жителів, ще 31 особа була госпіталізована.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5274131496006028&id=100002276907245