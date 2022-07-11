Події

13:55 11.07.2022

Під ранковий обстріл окупантів у Харкові потрапив шиномонтаж, вісім співробітників поранені, водій авто, що проїжджало повз, загинув

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Під ранковий обстріл окупантів у Харкові потрапив шиномонтаж, вісім співробітників поранені, водій авто, що проїжджало повз, загинув

Близько 10.00 у понеділок російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, під вогонь окупантів потрапив шиномонтаж.

"За наявною інформацією, травмовані вісім співробітників. Водій, який у цей час проїжджав повз, потрапив під обстріл і загинув. Також пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків поряд", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Нині тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури Харкова та співробітники поліції. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, в понеділок уранці російські військові обстріляли Харків із РСЗВ. Унаслідок цього троє мирних жителів загинули, госпіталізовано 31 особу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед поранених дві дитини – 4 та 16 років. Стан обох дітей середньої важкості.

Теги: #харків #обстріл #обєкти

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