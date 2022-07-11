Події

10:51 11.07.2022

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

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Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів житлового будинку в м. Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у суботу, кількість загиблих наразі сягнула 19 осіб, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Отже, виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих, врятовано з-під завалів вісьмох людей, здійснено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Роботи тривають.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох урятованих. Також повідомлялося про 24 людей, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

Теги: #жертви #часів_яр

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