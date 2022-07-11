Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено
У понеділок уранці російські окупаційні війська знову обстріляли Харків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдали ударів, попередньо, реактивними системами залпового вогню... Всі служби оперативно реагують і працюють на місцях", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Він закликав жителів за змогою не перебувати на вулицях.
"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно", - написав Синєгубов.
Наразі в Харківському районі оголошено повітряну тривогу, в облцентрі та Харківській тергромаді - загроза артобстрілу.
За інформацією пресслужби Харківської міськради, у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівською лінією метрополітену.