Події

08:03 11.07.2022

За ніч Харків тричі зазнав ворожих ракетних ударів, в області сталося 11 пожеж у результаті обстрілів

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За ніч Харків тричі зазнав ворожих ракетних ударів, в області сталося 11 пожеж у результаті обстрілів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 15 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 11 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 11 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 5 у Чугуївському, 5 в Ізюмському та 1 у Богодухівському районах області. Горіли житловий будинок, господарські будівлі, виробничі будівлі, автомобіль, звалище та трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, у ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетних обстрілів. 1 ракета влучила до шестиповерхового житлового будинку в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйновано під'їзд будівлі. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 86-річну жінку, яка мешкає у квартирі на 2-му поверсі будинку. Жертв та постраждалих не було. Зараз на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучили у двір неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

 

 

Теги: #харків #обстріли

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