Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

За неділю, 10 липня, в результаті обстрілів російських окупантів на Донеччині загинуло 2 та поранено 5 людей, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська та Сіверська громади. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено магазин і приватний будинок – без постраждалих", – написав він у фейсбуці у неділю ввечері.

Кириленко також повідомив, що Соледар 10 липня зазнав двох обстрілів: уночі та ввечері. Внаслідок нічних обстрілів згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п'ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджено. Також пошкодження зазнала одна багатоповерхівка. Достовірно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено в Ласточкиному Очеретинської громади.

"Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", – констатував голова ОВА.