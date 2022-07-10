Події

20:56 10.07.2022

Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

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Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

За неділю, 10 липня, в результаті обстрілів російських окупантів на Донеччині загинуло 2 та поранено 5 людей, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська та Сіверська громади. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено магазин і приватний будинок – без постраждалих", – написав він у фейсбуці у неділю ввечері.

Кириленко також повідомив, що Соледар 10 липня зазнав двох обстрілів: уночі та ввечері. Внаслідок нічних обстрілів згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п'ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджено. Також пошкодження зазнала одна багатоповерхівка. Достовірно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено в Ласточкиному Очеретинської громади.

"Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", – констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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