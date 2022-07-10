Події

18:57 10.07.2022

У місті Часів Яр з-під завалів врятували ще одну людину

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У місті Часів Яр з-під завалів врятували ще одну людину

Ще одну людину врятовано живою з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у неділю, їхня кількість таким чином досягла шести.

"О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено та вилучено з-під завалів ще одну людину", - написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграмі.

Загалом, за його словами, від початку робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих, врятовано з-під завалів 6 людей. 23 особи залишаються під завалами, зокрема дитина, додав Тимошенко.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той час під завалами.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька_область

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