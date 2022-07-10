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16:34 10.07.2022

Набув чинності закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року

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Набув чинності закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року

Закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року набув чинності в неділю, після його публікації в суботу в газеті "Голос України".

Як повідомляє в телеграм-каналі Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), НАЗК з урядом, громадськістю та бізнесом вже почали спільну роботу з розробки Державної програми з виконання антикорупційної стратегії. У ній буде визначено конкретні завдання з подолання корупції та органи влади, відповідальні за їх виконання. НАЗК забезпечить максимально інклюзивний процес.

Крім того, НАЗК розробить спеціальний IT-інструмент, щоб громадськість могла стежити за виконанням антикорупційної стратегії.

Закон 20 червня було ухвалено у парламенті, 7 липня його підписав президент.

Антикорупційна стратегія складається з чотирьох розділів. Перший з них присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в майбутні п'ять років. Інші розділи документа містять опис певних проблем і очікування стратегічних результатів, яких необхідно досягти для їх вирішення.

Як зазначається в законі, антикорупційна стратегія сприятиме забезпеченню злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з документом, оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування передбачає усунення дублювання повноважень різними органами, тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків. Стратегія також передбачає цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкритість даних.

Передбачається також необхідність забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Згідно з ухваленим законом, при НАЗК буде створена робоча група з питань антикорупційної політики (координаційна робоча консультативно-дорадча група), співголовами якої є глава НАЗК і міністр Кабінету Міністрів України. Персональний склад робгрупи затверджує уряд, зокрема, за згодою до неї зможуть входити і народні депутати. Основними її завданнями визначається сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації антикорупційної стратегії та виконання заходів державної антикорупційної програми.

Верховна Рада щорічно не пізніше 1 червня матиме проводити парламентські слухання з питань реалізації антикорупційної стратегії. Водночас НАЗК зобов'язується розробляти новий проєкт Антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня того року, в якому завершується дія попередньої. Крім того, Нацагентство має щорічно до 1 квітня інформувати Кабмін про результати виконання заходів державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії.

 

Теги: #закон #антикорупційна_стратегія

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