Ворог тричі вдарив із РСЗВ поблизу Радушного у Криворізькому районі

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив приліт у районі Радушного у Криворізькому районі у суботу ввечері.

"Приліт у районі Радушного", - написав Вілкул у фейсбуці.

Він наголосив, що автотранспорту та населенню необхідно повністю обмежити пересування.

"Наслідки уточнюються", – додав він.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив у телеграм-каналі, що "до вечора ворог ударив із РСЗВ (реактивна система залпового вогню – ІФ-У) поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три прильоти".

Він зазначив, що наразі вся інформація з'ясовується, попередньо – без жертв.

Також Лукашук додав, що стосовно інших територій області після п'ятничного ворожого обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили понад десять воронок і безпечні уламки від "Градів". У результаті обстрілу ніхто не постраждав.