У Кіровоградській області заарештовано корпоративні права підприємств, пов'язаних з РФ, більше ніж на 5,9 млрд грн

За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права трьох пов'язаних між собою підприємств більше ніж на 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за даними слідства, засновниками цих підприємств і власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина РФ. Вони здійснювали незаконні грошові операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"З метою забезпечення збереження майна слідчий суддя наклав арешт на частку громадян РФ в статутному капіталі, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.