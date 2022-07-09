Одна людина загинула, двох госпіталізували в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу

У результаті ранкового обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу на Дніпропетровщині загинула жінка, ще двох постраждалих госпіталізовано, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Свідомо вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено школу та кілька будинків. Згоріла машина, яка стояла поруч.