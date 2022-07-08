Рада скасувала на час війни обмеження на подарунки для чиновників і депутатів у разі використання їх на потреби ЗСУ чи гумдопомогу

Верховна Рада скасувала обмеження на розмір подарунків за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Російської Федерації.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7280 загалом підтримали 240 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив у своєму телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Його метою є забезпечення правової визначеності застосування обмежень на отримання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, в умовах воєнного стану, а також забезпечення правової визначеності щодо правил декларування таких подарунків в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, перехідні положення закону "Про запобігання корупції" доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.

Згідно зі статтею 23 закону "Про запобігання корупції", депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.