Події

14:13 08.07.2022

Російські окупанти вдарили по виробничій інфраструктурі Миколаєва – ОК "Південь"

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Російські окупанти вдарили по виробничій інфраструктурі Миколаєва – ОК "Південь"

Російські окупанти реактивною системою залпового вогню "Смерч" завдали удару по виробничій інфраструктурі Миколаєва, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Рано-вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів", – зазначив він у своєму відеозверненні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, а масштаби руйнування уточнюють.

Теги: #смерч #удар #миколаїв

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