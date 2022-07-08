Російські окупанти вдарили по виробничій інфраструктурі Миколаєва – ОК "Південь"

Російські окупанти реактивною системою залпового вогню "Смерч" завдали удару по виробничій інфраструктурі Миколаєва, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Рано-вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів", – зазначив він у своєму відеозверненні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, а масштаби руйнування уточнюють.