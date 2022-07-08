Події

13:22 08.07.2022

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

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США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.

"США гам допомагають, і я хочу сказати - сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", - сказав він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у п'ятницю.

"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США – велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що "США мають певний вплив на рішення європейських країн. І це теж допомога. Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати".

"І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", - заявив президент.

Теги: #сша #cnn #зеленський #військова_допомога

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